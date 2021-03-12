Uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
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Uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

12.03.2021 12:17 | Son Güncelleme: 12.03.2021 12:37

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin İstanbul ve Tekirdağ'da düzenlediği operasyonda 5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin İstanbul ve Tekirdağ'da düzenlediği operasyonda 5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretini önlemeye yönelik yaptığı çalışma kapsamında İstanbul ve Tekirdağ'da bazı adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 5 kilogram metamfetamin, uyuşturucuyu ayrıştırmada kullanılan sıvı, hassas terazi, tabanca, av tüfeği ile bunlara ait fişekler ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 122 bin 500 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan O.H, A.G, İ.Y ile İran uyruklu M.A ve M.B, emniyetteki işlemlerin ardından Edirne 1. Murat Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
Uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
Uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
Uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin

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