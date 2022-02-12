Son dakika haber | Edirne'nin geleneksel el sanatları EMİTT'te tanıtıldı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin geleneksel el sanatları, bu yıl 25'incisi düzenlenen Doğu Akdeniz Ülkeleri Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMITT) tanıtıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuarda ziyaretçilere Edirne standında Rumeli Kültür Sanat Akademisi usta öğreticileri tarafından el sanatları hakkında bilgi verildi.

Usta öğreticiler ziyaretçilere Edirnekari, mis sabunu ve kispet yapımını uygulamalı olarak anlattı.

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Rumeli Kültür Sanat Akademisi'nin yaptığı etkinliklerle Edirne'yi tanıtmaya devam ettiğini belirterek, "Geleneksel sanatlar standımızı ziyaret edenlere yaptırılıyor. Edirne'yi ulusal ve uluslararası fuarlarda tanıtmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Öte yandan, fuarda Edirne Kültür ve Turizm Müdürlüğü Roman Müzik Topluluğu da bir gösteri sundu.