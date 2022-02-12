Son dakika haber | Edirne'nin geleneksel el sanatları EMİTT'te tanıtıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | Edirne'nin geleneksel el sanatları EMİTT'te tanıtıldı

AA, Cihan Demirci - Kültür Sanat
 - Güncelleme:
Son dakika haber | Edirne'nin geleneksel el sanatları EMİTT'te tanıtıldı

Son dakika haberler: Edirne'nin geleneksel el sanatları, bu yıl 25'incisi düzenlenen Doğu Akdeniz Ülkeleri Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMITT) tanıtıldı.

EDİRNE (AA) - Edirne'nin geleneksel el sanatları, bu yıl 25'incisi düzenlenen Doğu Akdeniz Ülkeleri Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMITT) tanıtıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuarda ziyaretçilere Edirne standında Rumeli Kültür Sanat Akademisi usta öğreticileri tarafından el sanatları hakkında bilgi verildi.

Usta öğreticiler ziyaretçilere Edirnekari, mis sabunu ve kispet yapımını uygulamalı olarak anlattı.

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Rumeli Kültür Sanat Akademisi'nin yaptığı etkinliklerle Edirne'yi tanıtmaya devam ettiğini belirterek, "Geleneksel sanatlar standımızı ziyaret edenlere yaptırılıyor. Edirne'yi ulusal ve uluslararası fuarlarda tanıtmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Öte yandan, fuarda Edirne Kültür ve Turizm Müdürlüğü Roman Müzik Topluluğu da bir gösteri sundu.

AA / Cihan Demirci - Kültür Sanat

Doğu Akdeniz, Rumeli, Turizm, Edirne, Kültür Sanat, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title