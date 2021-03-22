Son dakika haber... Edirne Milli Eğitim Müdürü Arpacı okullarda tedbirleri denetledi
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Son dakika haber... Edirne Milli Eğitim Müdürü Arpacı okullarda tedbirleri denetledi

22.03.2021 13:11 | Son Güncelleme: 22.03.2021 13:17
Son dakika haber... Edirne Milli Eğitim Müdürü Arpacı okullarda tedbirleri denetledi

Son dakika haberleri... Koronavirüs risk haritasında "çok yüksek risk" grubunda yer alan Edirne'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında okullar denetlenmeye devam ediyor.

Koronavirüs risk haritasında "çok yüksek risk" grubunda yer alan Edirne'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında okullar denetlenmeye devam ediyor.

Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı başkanlığındaki denetim ekibi dinamik denetim modeline uygun şekilde kentteki okullarda incelemede bulundu.

Salgınla mücadelede kontrollü normalleşme sürecinde eğitim veren okullardaki tedbirleri denetleyen Arpacı, başta kantin ve sınıflar olmak üzere okul genelinde alınan önlemleri inceledi.

Kurtuluş İlkokulu'ndaki salgın tedbirlerini denetleyen Arpacı, yapılan çalışmalar hakkında idarecilerden bilgi aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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