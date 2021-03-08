Son dakika haber | Edirne merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 20 şüpheliden 2'si tutuklandı
Son dakika haberi: Edirne merkezli 11 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheliden 2'si tutuklandı, diğer şüpheliler "etkin pişmanlık" hükümlerince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Edirne merkezli 11 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheliden 2'si tutuklandı, diğer şüpheliler "etkin pişmanlık" hükümlerince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sorgulanan 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesine getirilen şüphelilerden Ş.A. ve S.H. tutuklandı, diğer zanlılar "etkin pişmanlık" hükümlerince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 22 Şubat'ta İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Erzincan, Samsun, Düzce, Aydın, Çanakkale, Ağrı ve Adıyaman'da operasyon düzenlemiş, 20 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin