Son dakika haber: Edirne merkezli FETÖ'nün "mahrem yapılanması" soruşturmasında 22 gözaltı
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Son dakika haber: Edirne merkezli FETÖ'nün "mahrem yapılanması" soruşturmasında 22 gözaltı

Son dakika haber: Edirne merkezli FETÖ'nün 'mahrem yapılanması' soruşturmasında 22 gözaltı
Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Edirne merkezli 13 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında 22 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne merkezli 13 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında 22 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, meslekten ihraç edilen müfettiş, komiser, akademisyen ve askeri personel ile avukatların yanı sıra görevde olan memurların da aralarında bulunduğu 23 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenledi.

Ankara, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Isparta, İstanbul, Afyonkarahisar, Kırıkkale, İzmir, Erzincan, Trabzon, Mersin, Ağrı ve Uşak'ta belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 22 zanlı gözaltına alındı. Bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Zanlılar ifadelerinin alınması için Edirne Emniyet Müdürlüğüne getirilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin

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