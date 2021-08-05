Son dakika haber | Edirne Fenerbahçeliler Derneği yangında zarar görenler için yardım kampanyası düzenledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber | Edirne Fenerbahçeliler Derneği yangında zarar görenler için yardım kampanyası düzenledi

Son dakika haber | Edirne Fenerbahçeliler Derneği yangında zarar görenler için yardım kampanyası düzenledi
Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Edirne Fenerbahçeliler Derneği, orman yangınlarından zarar gören bölgelere destek amacıyla yardım kampanyası düzenledi.

Edirne Fenerbahçeliler Derneği, orman yangınlarından zarar gören bölgelere destek amacıyla yardım kampanyası düzenledi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, dernek üyelerinin destekleriyle toplanan sağlık, hijyen ve giyim ürünleriyle gıda malzemeleri hazırlanarak yangın bölgelerine gönderildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dernek Başkanı Nedim Mercan, orman yangınlarının üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti.

Dernek üyeleri ve duyarlı vatandaşların destekleriyle yardım kampanyası gerçekleştirdiklerini aktaran Mercan, şunları kaydetti:

"Gelen yardımları, sağlık malzemeleri, hijyen, medikal ürünler, giyim ve diğer ihtiyaçlar olmak üzere ayrı ayrı tek tek kontrol edilerek kolileyerek afet bölgelerine gönderilmek üzere hazırladık. Yola çıkmak üzere hazırlanan yardım kolilerimiz Edirne Belediyesi aracılığı ile afet bölgelerine ulaştırılmak üzere toplama merkezine alınmıştır. Belediye Başkanı Recep Gürkan'a desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

Kemerköy Termik Santrali'ndeki yangın ana binaya sıçramadan kontrol altına alındı (2)
Kemerköy Termik Santrali'ndeki yangın ana binaya sıçramadan kontrol altına alındı (2)
Son Dakika! Bakan Dönmez'den termik santraldeki yangınla ilgili açıklama: Santrali ve sağlığı tehdit eden bir durum yok
Son Dakika! Bakan Dönmez'den termik santraldeki yangınla ilgili açıklama: Santrali ve sağlığı tehdit eden bir durum yok
Muğla Büyükşehir Belediyesi yangın bölgelerindeki son durumu paylaştı! Çökertme'de 15 bin hektar kül oldu
Muğla Büyükşehir Belediyesi yangın bölgelerindeki son durumu paylaştı! Çökertme'de 15 bin hektar kül oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Haydar Aliyev Meral Akşener Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hande Erçel Deniz Akkaya Gülben Ergen Demet Akalın
Spor Fatih Terim Metin Oktay Abdullah Avcı Valentin Rosier Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber | Edirne Fenerbahçeliler Derneği yangında zarar görenler için yardım kampanyası düzenledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.8.2021 17:49:52. #1.14#

title