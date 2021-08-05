Son dakika haber | Edirne Fenerbahçeliler Derneği yangında zarar görenler için yardım kampanyası düzenledi

Son dakika haberler: Edirne Fenerbahçeliler Derneği, orman yangınlarından zarar gören bölgelere destek amacıyla yardım kampanyası düzenledi.

Edirne Fenerbahçeliler Derneği, orman yangınlarından zarar gören bölgelere destek amacıyla yardım kampanyası düzenledi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, dernek üyelerinin destekleriyle toplanan sağlık, hijyen ve giyim ürünleriyle gıda malzemeleri hazırlanarak yangın bölgelerine gönderildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dernek Başkanı Nedim Mercan, orman yangınlarının üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti.

Dernek üyeleri ve duyarlı vatandaşların destekleriyle yardım kampanyası gerçekleştirdiklerini aktaran Mercan, şunları kaydetti:

"Gelen yardımları, sağlık malzemeleri, hijyen, medikal ürünler, giyim ve diğer ihtiyaçlar olmak üzere ayrı ayrı tek tek kontrol edilerek kolileyerek afet bölgelerine gönderilmek üzere hazırladık. Yola çıkmak üzere hazırlanan yardım kolilerimiz Edirne Belediyesi aracılığı ile afet bölgelerine ulaştırılmak üzere toplama merkezine alınmıştır. Belediye Başkanı Recep Gürkan'a desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar