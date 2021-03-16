Son dakika haber | Edirne'de Yunanistan'a kaçmak isteyen 3 FETÖ şüphelisi yakalandı
16.03.2021 15:13 | Son Güncelleme: 16.03.2021 15:23
Gelen son dakika haberlerine göre Edirne'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmak isteyen 3 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi yakalandı.
Edirne'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmak isteyen 3 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Meriç ilçesine bağlı Kadıdondurma köyü yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede kontrol yapan güvenlik güçleri, Yunanistan'a kaçmaya çalışan S.Ş, C.E ve K.T'yi yakaladı.
Gözaltına alınan FETÖ şüphelileri, ifadelerinin alınması için İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin