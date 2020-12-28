Son dakika haber: Edirne'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
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Son dakika haber: Edirne'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

28.12.2020 13:57 | Son Güncelleme: 28.12.2020 14:01
Son dakika haber: Edirne'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Son dakika gelişmesine göre Edirne'de, düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edirne'de, düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 ayrı şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Zanlı G.Y'nin evinde yapılan aramada, 103,9 gram toz esrar, 580,5 gram esrar, 57,1 gram metamfetamin ve 8,8 gram bonzai ile, bir hassas terazi, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 525 lira ele geçirildi.

Göz altına alınan G.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine konuldu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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