Son dakika haber | Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

KEŞAN, EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden adliyeye sevk edilen 2'si tutuklandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Keşan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Ekipler, ilçe merkezindeki iki otomobilde yaptıkları aramada 152,90 gram metamfetamin, bin 120 sentetik ecza hap, bir kilo 21,98 gram sentetik kannabinoid, 408,88 gram esrar ve 853,08 gram kimyasal sıvı ele geçirdi.

Operasyonda M.B, F.K, D.B. ve M.Ç. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.B. ve F.K, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Diğer zanlıların işlemleri sürüyor.

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