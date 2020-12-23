Son dakika haber | Edirne'de uyuşturucu operasyonu
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Son dakika haber | Edirne'de uyuşturucu operasyonu

23.12.2020 15:27 | Son Güncelleme: 23.12.2020 15:31
Son dakika haber | Edirne'de uyuşturucu operasyonu

Gelen son dakika haberine göre Edirne'de, düzenlenen operasyonda 104 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Edirne'de, düzenlenen operasyonda 104 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli Ö.D'nin evinde arama yaptı.

Yapılan aramada, 104 gram sentetik uyuşturucu, 1 hassas terazi ve uyuşturucu çoğaltmada kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan Ö.D, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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