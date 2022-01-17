Son dakika haber: Edirne'de ulaşım yatırımları sürüyor

Son dakika gelişmesine göre TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne'de kara ve demiryolu yatırımlarının sürdüğünü bildirdi.

EDİRNE (AA) - TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne'de kara ve demiryolu yatırımlarının sürdüğünü bildirdi.

Aksal, yaptığı yazılı açıklamada, 2022 yılı yatırım programında ulaşım alanında önemli projelerin yer aldığını belirtti.

Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi'nin yapım çalışmalarının sürdüğünü belirten Aksal, Türkiye'yi Avrupa'ya bağlayacak dev projenin 2025 yılında tamamlanmasının planlandığını dile getirdi.

Yıl içinde yapılması planlanan karayolu projeleriyle ilgili bilgi veren Aksal, şunları kaydetti:

"Malkara-İpsala Sınır Kapısı arasında 178 kilometre bölünmüş yol yapımı, Pazarkule Sınır Kapısı bölünmüş yol yapımı, Havsa-Uzunköprü-Korudağı Geçiti-Gelibolu bölünmüş yol yapımı, İpsala ayrımı Yenikarpuzlu 1A standardında karayolu yapımı, Havsa ayrımı Hasköy-Kırklareli yolu yapımı gerçekleştirilecek. TEM Edirne-Karaağaç Bağlantı yolu projelerimizi de planlanan tarihlerde tamamlayarak Edirne'mizin, bölgemizin ve milletimizin hizmetine açmak için çalışmalarımız devam ediyor."