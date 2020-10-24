Son dakika haber: Edirne'de turistlerin yoğun olduğu caddelerde maske denetimi

Son dakika haberlerine göre Edirne'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yerli ve yabancı turistlerin yoğun olarak bulunduğu Saraçlar Caddesi ve Balıkpazarı Caddesi'nde maske ve sosyal mesafe denetimi yapıldı.