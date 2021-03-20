Son dakika haber | Edirne'de tek katlı evde yangın
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Son dakika haber | Edirne'de tek katlı evde yangın

20.03.2021 00:20 | Son Güncelleme: 20.03.2021 00:25
Son dakika haber | Edirne'de tek katlı evde yangın

Son dakika haberi... EDİRNE'de, merkeze bağlı Çavuşbey Mahallesi'nde tek katlı bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

EDİRNE'de, merkeze bağlı Çavuşbey Mahallesi'nde tek katlı bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Mahallede paniğe neden olan yangında ev, küle döndü.

Yangın, gece saatlerinde Çavuşbey Mahallesi'nde S.Ö.'ye ait tek katlı evde çıktı. Evden alevlerin yükseldiğini gören mahalleli, durumu itfaiye ve polise bildirdi. Bölgeye gelen polis ekipleri yanan evin etrafında güvenlik önlemi aldı. Edirne Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri ise alevlere müdahale etti. Yaklaşık yarım saatlik müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınırken, mahallede kısa süreli panik yaşandı. Yangının söndürülmesinin ardından evde yapılan kontrolde S.Ö.'nün evde olmadığı tespit edilirken, ev kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturması sürüyor.


Son dakika haber | Edirne'de tek katlı evde yangın
Son dakika haber | Edirne'de tek katlı evde yangın
Son dakika haber | Edirne'de tek katlı evde yangın
Son dakika haber | Edirne'de tek katlı evde yangın
Son dakika haber | Edirne'de tek katlı evde yangın
Son dakika haber | Edirne'de tek katlı evde yangın
Son dakika haber | Edirne'de tek katlı evde yangın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Can ZERAY

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