EDİRNE'DE LODOS SAC LEVHALARI YOLA DEVİRDİ BİR KİŞİ SON ANDA CANINI KURTARDI

EDİRNE (DHA) - EDİRNE'de, restorasyon çalışmaları sürdürülen bir binayı çevreleyen sac levhalar, kentte etkisini sürdüren lodos nedeniyle yola devrildi. Olay esnasında, caddeden geçen vatandaşın levha düşerken kaçış anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Edirne'de gece saatlerinden itibaren başlayan lodos, kentte yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Talatpaşa Mahallesi Eski İstanbul Caddesi üzerinde, Edirne Çevre Koruma Vakfı ve Trakya Kalkınma Ajansı işbirliği ile yürütülen 'Evinize Hoş Geldiniz' projesinin restorasyonunun sürdürüldüğü binanın etrafını çevreleyen sac levhalar, öğle saatlerinde lodosun etkisiyle yol ortasına devrildi. Olay esnasında bölgeden geçen bir vatandaşın kaçış anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, levhaların düştüğü esnada bölgeden geçen vatandaşın son anda olayı fark ederek kaçtığı görüldü. Caddede park halindeki bir kamyonetin üzerine devrilen sac levhalar, olası bir can kaybına yol açmadı.

Esnaf ve vatandaşın haber verdiği polis ekipleri, bölgeye gelerek güvenlik çemberi oluşturdu. Polis, vatandaşların bölgeden geçişini yasaklarlarken, şantiye yetkilileri de olaydan sonra bölgeye geldi. Sac levhaların devrilmeyen kısımlarının tahta parçalarıyla desteklendiği cadde üzerinde, esnaf şantiye yetkililerine tepki gösterdi.

'ARABA OLMASAYDI İNSANLAR ÖLECEKTİ'

Cadde üzerinde ikinci el dükkanı işleten, levhanın arabasının üzerine devrildiği Şaban Yüksek, Hiçbir bağlantısı olmadan bu tenteyi yükselttiler burada. Yükseltince de rüzgardan tenteler arabamın üzerine ve yola devrildi. Burada insanlar az önce ölüyordu. Olay sırasında buradan geçen çok sayıda insan olsaydı ne olacaktı Bunun hesabını kim verecek Araba olmasaydı o sırada buradan geçen kişi ölecekti belki dedi.

Esnaf Kadir Balıkçı da restorasyon sırasında önlem alınmadığını belirterek, Burasını yapanlar arkasına destek yapmamış muhtemelen. En ufak bir rüzgarda bu kadar yıkıldığına göre, büyük bir fırtına olsaydı şimdiye kadar herhalde çok kişi ölebilirdi. Allah'tan arkadaşın arabası oradaydı da korudu. Araba olmasaydı daha kötü olabilirdi. Geçen arkadaş kendini zor kurtardı ifadelerini kullandı.