Son dakika haber... Edirne'de polisin takip ettiği şüpheli uyuşturucuyla yakalandı - Haberler

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Son dakika haber... Edirne'de polisin takip ettiği şüpheli uyuşturucuyla yakalandı

AA, Gökhan Balcı - Güncel
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Son dakika haber... Edirne'de polisin takip ettiği şüpheli uyuşturucuyla yakalandı

Son dakika gündem haberi... Edirne'de takibe alınan bir araçtan inen şüphelinin çantasında 322 gram uyuşturucu ele geçirildi.

EDİRNE (AA) - Edirne'de takibe alınan bir araçtan inen şüphelinin çantasında 322 gram uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu getireceğini tespit ettikleri H.T.D'nin bindiği aracı İstanbul'dan itibaren takibe aldı.

Kent girişinde araçtan inen ve ekipler tarafından yakalanan şüphelinin elindeki çantada 322 gram skunk bulundu.

Diğer şüpheli T.G. ise bir dinlenme tesisinde aracı bırakarak kaçtı.

Gözaltına alınan H.T.D'nin işlemleri sürüyor.

AA / Gökhan Balcı - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Edirne, Güncel, Haberler

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