Son dakika haber | Edirne'de polis ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda çok sayıda kaçak sigara ve içki ele geçirildi
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Son dakika haber | Edirne'de polis ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda çok sayıda kaçak sigara ve içki ele geçirildi

23.02.2021 15:13 | Son Güncelleme: 23.02.2021 15:17
Son dakika haber | Edirne'de polis ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda çok sayıda kaçak sigara ve içki ele geçirildi

Son dakika gündem haberine göre Edirne'de iki ayrı otomobilde 1100 paket kaçak sigara, 1200 paket tütün ve 106 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Edirne'de iki ayrı otomobilde 1100 paket kaçak sigara, 1200 paket tütün ve 106 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Havsa ilçesindeki denetimlerinde şüpheli iki aracı durdurdu.

Araçlarda yapılan aramada, 1100 paket kaçak sigara, 1200 paket tütün ve 106 şişe kaçak içki bulundu.

Gözaltına alınan şüpheliler E.G ve O.C, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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