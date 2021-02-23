Son dakika haber | Edirne'de polis ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda çok sayıda kaçak sigara ve içki ele geçirildi

Son dakika gündem haberine göre Edirne'de iki ayrı otomobilde 1100 paket kaçak sigara, 1200 paket tütün ve 106 şişe kaçak içki ele geçirildi.