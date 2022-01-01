Son dakika haber... Edirne'de polis aracına silahlı saldırı - Haberler
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Son dakika haber... Edirne'de polis aracına silahlı saldırı

Son dakika haber... Edirne'de polis aracına silahlı saldırı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: Edirne'de bir ihbara giden polis ekibinin bulunduğu araca silahlı saldırı gerçekleştirildi.

EDİRNE (İHA) - Edirne'de bir ihbara giden polis ekibinin bulunduğu araca silahlı saldırı gerçekleştirildi. Olayda mermiler polis aracına isabet ederken yaralanan olmaması teselli kaynağı oldu.

Alınan bilgiye göre, Menzilahır Mahallesi'nde bir ihbara giden polis ekiplerinin aracına kimliği belirsiz kişiler tarafından silahla ateş edildi. Olayda mermiler polis aracına isabet etti. Araçta bulunan polisler saldırıdan yara almadan kurtuldu. Kısa sürede olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı araştırma yaptı. Polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. - EDİRNE

Son dakika haber... Edirne'de polis aracına silahlı saldırı

Son dakika haber... Edirne'de polis aracına silahlı saldırı

Son dakika haber... Edirne'de polis aracına silahlı saldırı

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