Son dakika haber | Edirne'de kurallara uymayan sürücüler trafik denetimlerine takıldı

Son dakika haberine göre Edirne'de polis ekipleri, yaptıkları denetimlerde kurallara uymayan veya sokağa çıkma kısıtlamalarını ihlal eden sürücülere ceza uyguladı.