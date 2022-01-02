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Son dakika haber! Edirne'de kavgayı ayırmaya çalışan kişi silahla yaralandı

Son dakika haber! Edirne'de kavgayı ayırmaya çalışan kişi silahla yaralandı
AA / Cihan Demirci - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Edirne'de husumetli oldukları iddia edilen kişiler arasındaki silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

EDİRNE (AA) - Edirne'de husumetli oldukları iddia edilen kişiler arasındaki silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, E.U. Ağaç Pazarı Caddesi'nde husumetli olduğu belirtilen kişinin oturduğu evin önüne geldi. Buraya gelen Y.G. de kavga çıkmaması için E.U'yu sakinleştirmeye çalıştı.

E.U. ve husumetli olduğu kişi arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. E.U. aracındaki pompalı tüfeği alarak evin önünde ateş etmeye başladı.

Açılan ateş sonucu Y.G. vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Çıkan arbedede ve isabet eden saçmalar nedeniyle evin camları da kırıldı. Kendi imkanlarıyla kentteki özel bir hastaneye giden Y.G, yapılan müdahalenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Olay yerinden yaya olarak uzaklaşan E.U'nun aracına çevredekiler zarar verdi.

E.U'nun yakalanmasına çalışılıyor.

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AA / Cihan Demirci - Son Dakika Haberleri

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