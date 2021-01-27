Son dakika haber: Edirne'de kar yağışı çocukları sevindirdi
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Son dakika haber: Edirne'de kar yağışı çocukları sevindirdi

27.01.2021 16:33 | Son Güncelleme: 27.01.2021 16:36
Son dakika haber: Edirne'de kar yağışı çocukları sevindirdi

Gelen son dakika haberine göre Edirne'de yağan karın tadını çocuklar çıkardı.

Edirne'de yağan karın tadını çocuklar çıkardı.

Kent genelinde dün akşam başlayan ve sabah saatlerine kadar etkili olan kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı.

Kar yağışına sevinen çocuklar, kar topu oynadı, tepsilerle kaymaya çalıştı.

Mehmet Sefa Alpdeğer (11), salgın sebebiyle hep evde olduklarını, kar yağışıyla sıkılmaktan kurtulduklarını söyledi.

Beklediğinden daha az kar yağdığını ifade eden Alpdeğer, "İnşallah çok yağar da daha fazla eğleniriz. Kar yağıyor ama yeterli değil. Yerlerde az kar olunca evden getirdiğimiz tepsilerle doğru dürüst kayamadık." dedi.

Hamzabeyli'de kar kalınlığı yer yer 40 santimetreyi geçti

Edirne'nin Balkan sınırındaki köylerde kar kalınlığı 40 santimetreyi geçti.

Özellikle Hamzabeyli Sınır Kapısı ve sınırdaki Balkan köylerinde kar yağışı tipi şeklinde etkili oldu.

İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri uluslararası kara yolunun kapanmaması amacıyla kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Hamzabeyli köyünde yaşayan Bahattin Kısa, gece köylerinde çok yoğun kar yağışı olduğunu, sabah kalktıklarında tüm köyün beyaz örtüyle kaplandığını gördüklerini belirtti.

Kar yağışının köylüler için bereket olduğunu vurgulayan Kısa, "Ekinlerimiz için bereket yağdı, her tarafa yağsın inşallah böyle kar. Çok sevindik." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin

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