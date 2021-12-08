Son dakika haber... Edirne'de kahreden kaza: Görev yaptıkları hastaneye cenazeleri gitti

EDİRNE (İHA) - Edirne'de kahreden kaza: Görev yaptıkları hastaneye cenazeleri gitti

İki kişinin öldüğü kazada kahreden detay, çalıştıkları hastaneye cenazeleri gitti

EDİRNE - Edirne'de gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 2 kişinin Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalıştıkları öğrenildi. Kişilerin cansız bedeni, çalıştıkları hastanenin morguna götürüldü.

Kapıkule Sınır Kapısı istikametinden şehir merkezine seyir halinde olan Hakkı Omarköy yönetimindeki 34 ZK 3427 plakalı otomobil, park halinde bulunan 33 AIF 344 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede otomobil sürücüsü Hakkı Omarköy ve yanında bulunan mesai arkadaşı Ahmet Uygar Çolak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma ve nöbetçi Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından cesetler itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Kazada hayatını kaybeden Omarköy ve Çolak'ın cansız bedeni, çalıştıkları hastanenin morguna götürüldü.

Kazayla ilgili tır sürücüsü G.Ç'nin jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındığı ve soruşturma başlatıldığı öğrenildi.