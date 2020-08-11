Son dakika haber... Edirne'de hareketli dakikalar: Polis havaya ateş açtı
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Son dakika haber... Edirne'de hareketli dakikalar: Polis havaya ateş açtı

Son dakika haberi: Edirne'de piyasaya sahte para sürdükleri iddia edilen 2 kişi, polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayınca polis havaya ateş açtı.

11.08.2020 17:02 | Son Güncelleme: 11.08.2020 17:09

Edirne'de piyasaya sahte para sürdükleri iddia edilen 2 kişi, polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayınca polis havaya ateş açtı. Şüpheliler kovalamacanın ardından kıskıvrak yakalandı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, kent genelinde yaşanan sahte para ihbarlarını titizlikle değerlendirerek şüphelilerin kullandığı aracın plakasını tespit etti.

OTOMOBİLİ BIRAKIP KAÇTILAR

Kent merkezinde yapılan araştırmada aracın Eski İstanbul Caddesi'nde seyir halinde olduğunu belirleyen ekipler, aracı kullanan kişilere 'dur' ihtarına bulundu. 'Dur' ihtarına uymayan şüpheliler ile polis arasında yaşanan kovalamacanın ardından şüpheliler aracı park ederek kaçmaya devam etti.

KOVALAMACA KAMERAYA YANSIDI

Havaya ateş açan polis ekipleri takviye polislerin de gelmesiyle iki şüpheliyi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli şahısların aracı bırakarak kaçtığı ve polis ekiplerinin havaya uyarı ateşi ederek şüphelileri kovaladığı güvenlik kameralarına yansıdı.

(Şener Urfa/İHA)

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Son dakika haber... Edirne'de hareketli dakikalar: Polis havaya ateş açtı

Kaynak: İHA

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