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Son dakika haber... Edirne'de FETÖ şüphelisi infaz koruma memuru gözaltına alındı

AA / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Edirne'de FETÖ şüphelisi infaz koruma memuru gözaltına alındı

Son dakika haberleri... Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında infaz koruma memuru gözaltına alındı.

EDİRNE (AA) - Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında infaz koruma memuru gözaltına alındı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde hakkında gözaltı kararı verilen infaz koruma memuru H.Ö, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli ifadesi alınmak üzere Edirne Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

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AA / Hakan Mehmet Şahin - Son Dakika Haberleri

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