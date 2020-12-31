Son dakika haber! Edirne'de dükkanlar önünde yoğunluk oluşturan vatandaşlar en çok karışık kuru yemiş aldı
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Son dakika haber! Edirne'de dükkanlar önünde yoğunluk oluşturan vatandaşlar en çok karışık kuru yemiş aldı

31.12.2020 14:17 | Son Güncelleme: 31.12.2020 14:17
Son dakika haber! Edirne'de dükkanlar önünde yoğunluk oluşturan vatandaşlar en çok karışık kuru yemiş aldı

Son dakika haberine göre Edirne'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kısıtlamaları kapsamında yılbaşını evlerinde karşılayacak vatandaşlar, alışveriş için cadde ve sokaklarda yoğunluk oluşturdu.

Edirne'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kısıtlamaları kapsamında yılbaşını evlerinde karşılayacak vatandaşlar, alışveriş için cadde ve sokaklarda yoğunluk oluşturdu.

Saraçlar Caddesi'ndeki dükkanları tercih edenler, özellikle kuru yemişçilerin önünde kuyruklar oluşturdu.

Milli Piyango bayilerinde de kuyruklar oluşurken, vatandaşların sosyal mesafe kuralına uyduğu gözlendi. Yılbaşı süsü ve balon satan seyyar satıcılar da caddede satış yaptı.

Bazı vatandaşlar ise caddeye yerleştirilen yılbaşı süsleri ile fotoğraf çektirdi. Caddenin simgelerinden olan sokak müzisyenleri de yaptığı müziklerle vatandaşların ilgi odağı oldu.

Kentteki kuru yemişçiler yılbaşı hareketliliğinden memnun

Kuru yemişçi Ahmet Sağlık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın tedbirine uyduklarını söyledi.

Kuru yemiş satışı sırasında sosyal mesafe kuralına dikkat ettiklerini belirten Sağlık, "Her yılbaşı gibi bu yıl da yoğun. Vatandaşlar genellikle karışık kuru yemiş ve çekirdek alıyor. Fiyatlar geçen seneye göre yüksek ama vatandaşlarımız kuru yemişi seviyor. Ay çekirdeğinin kilosu 28, kabak çekirdeği 70, tuzlu fıstık 36, fındığın kilogramı da 100 liradan satılıyor." ifadelerini kullandı.

Kuru yemişçi Arslan Kerimler ise vatandaşların daha çok karışık kuru yemiş tercih ettiğini anlattı.

Alışverişe çıkan Sedat Tosun da karışık çerez, kestane, fındık aldığını belirterek, "4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için alışverişimizi yaptık. Eğlencelik çerezimizi aldık. Önceki yılbaşlarına göre daha sakin geçecek." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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