Son dakika haber | Edirne'de DHKP-C üyesi şüphelisi tutuklandı
Son dakika haberleri... Edirne'de yakalanarak gözaltına alınan terör örgütü DHKP-C üyesi şüphelisi tutuklandı.
11.08.2020 08:53 | Son Güncelleme: 11.08.2020 10:13
Edirne'de yakalanarak gözaltına alınan terör örgütü DHKP-C üyesi şüphelisi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, polis ekipleri yaptıkları araştırma ve çalışma sonrası kent merkezinde DHKP-C üyesi şüphelisi M.A'yı gözaltına aldı.
Şüpheli emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece "Örgüt üyeliği ve yağma" suçundan tutuklandı.
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Kaynak: AA