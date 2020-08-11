Son dakika haber | Edirne'de DHKP-C üyesi şüphelisi tutuklandı Son dakika haberleri... Edirne'de yakalanarak gözaltına alınan terör örgütü DHKP-C üyesi şüphelisi tutuklandı.

Edirne'de yakalanarak gözaltına alınan terör örgütü DHKP-C üyesi şüphelisi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri yaptıkları araştırma ve çalışma sonrası kent merkezinde DHKP-C üyesi şüphelisi M.A'yı gözaltına aldı.

Şüpheli emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece "Örgüt üyeliği ve yağma" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA