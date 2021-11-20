Son dakika haber... Edirne'de "Çocuklarımız ile Gönül Gönüle" konseri düzenlendi

EDİRNE (AA) - Edirne'de, Dünya Çocuk Hakları Günü etkinlikleri kapsamında "Çocuklarımız ile Gönül Gönüle" konseri düzenlendi.

Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı öğrencilerinin Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında Halk Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen konserde Barış Manço ve Neşet Ertaş'ın eserleri seslendirildi.

Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, açılışta yaptığı konuşmada Dünya Çocuk Hakları Günü'nü kutladı.

Toplumların en değerli varlıklarının çocuklar olduğunu belirten Özbaş, "Dünyanın neresinde olursa olsun, çocukların çalıştırılma, şiddet, ihmal, istismar, açlık, savaş, terör, göç, erken evlilikler gibi nedenlerle yaşadıkları mağduriyetlerin son bulmasını temenni ediyorum." dedi.

Barış Manço'nun hayatının anlatıldığı video sunumunun ardından Manço ve Neşet Ertaş'ın eserleri seslendirildi.

Konsere, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcıları Erdinç Topçu ve Sebahattin Bilgiç, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Mustafa Hatipler, Edirne Halk Eğitim Merkezi Müdürü Şeref Uz, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı kuruluşlarda hizmet almakta olan çocuklar, koruyucu aileler ve koruyucu ailelerin yanında kalan çocuklar katıldı.