Son dakika haber: Edirne'de canlı hayvan pazarları 2 hafta kapalı kalacak
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Son dakika haber: Edirne'de canlı hayvan pazarları 2 hafta kapalı kalacak

04.03.2021 14:23 | Son Güncelleme: 04.03.2021 14:27
Son dakika haber: Edirne'de canlı hayvan pazarları 2 hafta kapalı kalacak

Edinilen son dakika gelişmesine göre EDİRNE'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında canlı hayvan pazarları 2 hafta kapalı kalacak.

EDİRNE'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında canlı hayvan pazarları 2 hafta kapalı kalacak. 

Türkiye genelinde 1 Mart itibariyle kontrollü normalleşme süreci başlarken, Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı koronavirüs haritasında, Edirne 'çok yüksek riskli' grubu temsil eden 'kırmızı' kategoride yer aldı. Bugün Edirne Valisi Ekrem Canalp başkanlığında yapılan Keşan Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında, il genelindeki canlı hayvan pazarlarının yarından geçerli olacak şekilde 2 hafta süreyle kapatılmasına karar verildi.


- Keşanedirne
Son dakika haber: Edirne'de canlı hayvan pazarları 2 hafta kapalı kalacak
Son dakika haber: Edirne'de canlı hayvan pazarları 2 hafta kapalı kalacak
Son dakika haber: Edirne'de canlı hayvan pazarları 2 hafta kapalı kalacak

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal YÜCEL

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