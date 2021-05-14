Son dakika haber... Edirne'de bir köpeğin sokakta tüfekle öldürülmesine hayvanseverler tepki gösterdi
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Son dakika haber... Edirne'de bir köpeğin sokakta tüfekle öldürülmesine hayvanseverler tepki gösterdi

Son dakika haber... Edirne'de bir köpeğin sokakta tüfekle öldürülmesine hayvanseverler tepki gösterdi
Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Edirne'de bir köpeğin av tüfeğiyle öldürülmesine hayvanseverler tepki gösterdi.

Edirne'de bir köpeğin av tüfeğiyle öldürülmesine hayvanseverler tepki gösterdi.

Karaağaç Mahallesi'nde bir köpeğin tüfekle vurulup öldürüldüğü ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri gitti.

Köpeği telef ettiği ileri sürülen basın mensubu K.U. ifadesi için polis merkezine götürüldü. K.U'nun ifadesinde köpeğin 6 yaşındaki oğluna saldırması sonrası bir anlık öfkeyle olayı gerçekleştirdiğini ve yaşananlardan pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

K.U. savcılıktaki işlemleri sonrası çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol ve yurt dışına çıkma yasağı ile serbest bırakıldı.

Öte yandan Hayvan Hakları Federasyonu, Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği ve Bir El Bin Nefes Derneği gibi pek çok hayvansever örgüt köpeğin öldürülmesine tepki gösterdi.

Yavru köpeklere vatandaşlar sahip çıktı

Telef olan köpeğin dört yavrusu Edirne Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası vatandaşlar tarafından sahiplenildi.

Olayı öğrenince büyük üzüntü yaşadığını belirten Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, "Ortada kalan yavrulara ilk müdahaleyi yaptık, bakımını üstlendik. Ancak olaya tepki gösteren, içi acıyan çok sayıda vatandaşımız bizi arayarak bu yavruları sahiplenmek istediklerini belirttiler. Biz de bunu memnuniyetle kabul ettik." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı

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