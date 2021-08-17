Son dakika haber | Edirne'de bir kadının kazada kopan önkolu Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde dikildi
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Son dakika haber | Edirne'de bir kadının kazada kopan önkolu Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde dikildi

Son dakika haber | Edirne'de bir kadının kazada kopan önkolu Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde dikildi
Anadolu Ajansı / Cihan Demirci - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Edirne'de geçirdiği trafik kazası sonucu bir kadının kopan önkolu (kolun bilekten dirsek ucuna kadar olan bölümü), Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde 12 saatlik operasyonla dikildi.

Edirne'de geçirdiği trafik kazası sonucu bir kadının kopan önkolu (kolun bilekten dirsek ucuna kadar olan bölümü), Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde 12 saatlik operasyonla dikildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, bölgenin uzuv yaralanmaları ve organ kopmaları tedavisinde referans merkezi olan Tıp Fakültesi Hastanesinin hekimleri, başarılı bir ameliyata imza attı.

Kaza sonucu kadının kopan sol önkolu, plastik cerrahi, ortopedi ve göğüs cerrahisi ekiplerinin yer aldığı 12 saatlik başarılı bir ameliyatla dikildi.

Açıklamada, operasyonu gerçekleştiren ekip adına görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Dağhan Dağdelen, böylesine kapsamlı ameliyatların Trakya Üniversitesi bünyesinde başarıyla gerçekleştirildiğini belirtti.

Hastanenin ocak ayında Trakya replantasyon merkezi görevini üstelendiğini aktaran Dağdelen, şunları kaydetti:

"Hastamız, Kurban Bayramı tatili dönüşü Edirne il sınırları içinde trafik kazası geçirmiş ve kazada sol önkolu kopmuştur. Kopan uzuv, 12 saat süren ve mikrocerrahi teknikler kullanılarak gerçekleştirilen başarılı bir ameliyat sonrası yerine dikilmiştir. Ameliyat sonrası kritik sayılabilecek 14 günlük süreyi de sorunsuz atlatan hastanın genel durumu ve yerine dikilen önkolun durumu iyi olarak devam etmektedir. Plastik Cerrahi, Ortopedi ve Göğüs Cerrahisi ana bilim dallarının iş birliğiyle oldukça başarılı bir ameliyat gerçekleştirmenin haklı mutluluğunu yaşıyoruz. Bu ameliyat Trakya Üniversitesi Hastanesinin bölgede referans merkez olarak belirlenmesinin ne kadar yerinde bir karar olduğunun da ispatı niteliğindedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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