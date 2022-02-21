Son dakika haber | Edirne'de alkollü araç kullanan sürücüler polis ekiplerine yakalandı
AA, Hakan Mehmet Şahin - Güncel
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Son dakika gündem haberi... Edirne'de alkollü araç kullanan ve trafik kurallarına uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı.
EDİRNE (AA) - Edirne'de alkollü araç kullanan ve trafik kurallarına uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte trafik güvenliğini sağlamak amacıyla farklı noktalarda denetimler yaptı.
Kısa süreli denetimlerde sürücülerin alkol aldıktan sonra direksiyona geçmesini önlemeyi hedefleyen ekipler, uygulama noktalarında belge ve alkol muayenesi yaptı.
Denetimlerde yasal sınırın üzerinde alkollü araç kullandığı tespit edilen 2 sürücü ile eksik belge ve kural ihlali yapan 5 sürücüye cezai işlem uygulandı.
Denetimlerde 60'dan fazla araç kontrol edildi.
AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel