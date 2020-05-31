Son dakika haber: Edirne'de 65 yaş üstü, yağmura rağmen dışarı çıktı, yürüyüş yaptı
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Son dakika haber: Edirne'de 65 yaş üstü, yağmura rağmen dışarı çıktı, yürüyüş yaptı

Son dakika güncel haberi... Edirne'de 65 yaş üstü, yağmura rağmen dışarı çıktı, yürüyüş yaptıTÜRKİYE genelinde 6 saatlik sokağa çıkma izninde Edirne'deki 65 yaş ve üstü vatandaşlar, yağmurlu havaya rağmen sokağa çıkarak yürüyüş yaptı.

31.05.2020 16:54 | Son Güncelleme: 31.05.2020 17:02

Edirne'de 65 yaş üstü, yağmura rağmen dışarı çıktı, yürüyüş yaptı

TÜRKİYE genelinde 6 saatlik sokağa çıkma izninde Edirne'deki 65 yaş ve üstü vatandaşlar, yağmurlu havaya rağmen sokağa çıkarak yürüyüş yaptı. Şemsiyelerini alarak park ve bahçelere giden vatandaşlar, hafta içinede de kendilerine dışarıya çıkış izni verilmesini istedi.

Edirne'de 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkış saati 14.00 sıralarında kente hafif yağmur yağışı başladı. Vatandaşların büyük bölümü yağmurun dinmesini evlerinde beklerken, bazıları da şemsiyelerini yanlarına alarak parklarda yürüyüş yaptı. Yağmurun dinmesinin ardından ise 65 yaş ve üstü vatandaşlar kendilerini dışarıya attı.

ŞEMSİYESİNİ ALDI YÜRÜYÜŞE ÇIKTI

Eyüp Yavuz(72), yağmur nedeniyele şemsiye ile dışarıya çıktığını belirterek, "Şemsiyemizi aldık, tedbirlerimizi aldık dışarı çıktık. Ben kendim de eski sporcuyum. O nedenle yürümeyi çok özlüyorum evde kaldığım süreçte. Pazar gününü iple çekiyorum. Bugün de fırsat bu fırsat çıktım ve yürüyüş yapacağım. 2 - 3 kilometre yürüyüş yapmayı planlıyorum. Sonraki adımlarda da hükümet daha esneklik gösterirse bizim yaş grubumuz için daha güzel olacak" dedi.

'BÜTÜN HAFTA BU GÜNÜ BEKLEDİK'

Eşiyle birlikte yürüyüş yapmaya çıkan Ahmet Hürtürk(78) de, yağmurun yağmasının kendileri için şanssızlık olduğunu ifade etti. Hürtürk, "Bizim için biraz şanssız bir gün oldu. Bütün hafta bugünü bekledik ama maalesef yağmur yağdı. Biraz yağmur dindiği için dışarı çıkalım dedik. Alışveriş yapıp biraz yürüyüş yapmayı düşünüyoruz. Bu süreçte hiç dışarı çıkmadık, alışveriş bile yapamadık. Evde çok sıkıldık. En azından hafta içi de 1 gün olsa dışarı çıkıp işlerimizi halledebilmek istiyoruz" diye konuştu.

'DIŞARI ÇIKMAYI ÇOK ÖZLEDİK'

Gülşen Hürtürk(76) ise dışarı çıkıp yürüyüş yapmayı çok özlediklerini belirterek, "Hafta içi havalar çok güzeldi ama bizim şansımıza bugün yağmur yağdı. Ama yine de çok özledik dışarı çıkmayı ve yürüyüş yapalım dedik. En azından hafta arası da dışarı çıkabilirsek daha güzel olacak" ifadelerini kullandı.

'YAĞMURA RAĞMEN DAYANAMADIM ÇIKTIM'

Yağmura rağmen dışarı çıktığı için çok mutlu olduğunu söyleyen Ömer Biçer(73) ise, "Dışarı çıktığım için mutluyum. Hava da biraz yağışlı ama dayanamadım ve yürüyüş için çıktım. İnşallah önümüzdeki süreçte daha da esneklik sağlanır da daha fazla dışarı çıkabiliriz. Evde gerçekten çok bunaldık. Yağmurlu havada bile dışarı çıktık artık, yapacak bir şeyimiz yok" dedi.

Son dakika haber: Edirne'de 65 yaş üstü, yağmura rağmen dışarı çıktı, yürüyüş yaptı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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