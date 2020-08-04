Son dakika haber! EDİRNE Belediye işçilerinin dikkati, orman yangınını önledi
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Son dakika haber! EDİRNE Belediye işçilerinin dikkati, orman yangınını önledi

Son dakika güncel haberi... Belediye işçilerinin dikkati, orman yangınını önlediEDİRNE'nin Keşan ilçesinde ilaçlama çalışması yapmak için araçla yola çıkan belediye işçileri, ormanlık alana atılan çöplerin tutuştuğunu fark etti.

04.08.2020 12:26 | Son Güncelleme: 04.08.2020 12:31

Belediye işçilerinin dikkati, orman yangınını önledi

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde ilaçlama çalışması yapmak için araçla yola çıkan belediye işçileri, ormanlık alana atılan çöplerin tutuştuğunu fark etti. Yangına ilk müdahaleyi yapan işçiler, hemen orman müdürlüğüne haber verdi. İşçilerin dikkati ve bölgeye gelen ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde olası bir orman yangını önlendi.

Keşan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü işçileri, sabah saatlerinde araçla ilaçlama çalışması yapmak üzere Erikli köyü sahiline gittikleri sırada Dişbudak-Mercan köyleri arasında kalan ormanlık alandan dumanlar yükseldiğini fark etti. Aracı durdurarak dumanların yükseldiği alana giden işçiler, piknikçiler tarafından gelişigüzel atılan çöplerin yanarak, çevredeki otlara sıçradığını gördü. İşçiler yangına kendi imkanlarıyla ilk müdahaleyi yaparken, durumu yakındaki Mercan köyünde bulunan Keşan Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Ekipler de bölgeye gelerek soğutma çalışması yaptı. İşçilerin dikkati sayesinde önlenen orman yangını sonrası ise çevreye atılan çöpler belediye ekiplerince temizlendi. Yetkililer, piknik yapanları çöplerini ormanlık alana bırakmamaları konusunda uyardı.

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Son dakika haber! EDİRNE Belediye işçilerinin dikkati, orman yangınını önledi

Kaynak: DHA

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