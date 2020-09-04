Son dakika haber: Edirne Belediye Başkanı Gürkan'dan "Kırkpınar" açıklaması
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Son dakika haber: Edirne Belediye Başkanı Gürkan'dan "Kırkpınar" açıklaması

Son dakika haberine göre Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun belirteceği şartlarda Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni yapmaya hazır olduklarını belirtti.

04.09.2020 20:38 | Son Güncelleme: 04.09.2020 20:43

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun belirteceği şartlarda Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni yapmaya hazır olduklarını belirtti.

Gürkan, Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim'in Edirne'de yaptıracağı kreş ve gündüz bakım evinin protokol imza törenindeki konuşmasında, güreşlerin yapılmasıyla ilgili olarak Türkiye Güreş Federasyonunun 3 üniversiteden görüş alarak Bilim Kurulu'na ilettiğini hatırlattı.

Kurulun bugüne kadar herhangi bir karar vermediğini söyleyen Gürkan, "Ülkenin ve dünyanın içinde bulunduğu şartlar belli. Biz sadece şunu söylüyoruz, ağam da aynı fikirde az önce konuştuk. Bilim Kurulu 'şu şartlarda yapın' dediği zaman Kırkpınar'ı yapmaya hazırız. Çünkü kimsenin sağlığını riske atamayız. Elbette Kırkpınar'ı yapmak bizim için büyük bir mutluluk, onur ve gurur. Kırkpınar Edirne'nin düğünüdür ama bakın Türkiye genelinde bütün düğünler yasaklandı. Biz hiç kimsenin sağlığını riske atma sorumluğunu alamayız, öyle bir yetkimiz de yok." şeklinde konuştu.

Kırkpınar Ağası Selim de Kırkpınar'ın yapılacağına inanmadığını, ancak yapılması yönünde karar çıkması halinde hazır olduğunu belirtti.

Kırkpınar'da geçen yıl pehlivanlara verdiği paranın 2 katını vereceğini, ağalık ihalesini de 4 katına alacağını ifade eden Selim, "Geçenlerde Balıkesir'e gittik 'Pehlivanlar hazır olsun.' dedim. İsmail Balaban'ın hocası Hasan Aydın 'Ağam güreşçiler güreşmek istemiyor.' dedi. Recep'e sorduk, Şaban'a sorduk. Ali Gürbüz ve birkaç pehlivanımız güreşmek istiyordu. Geçen Ali Gürbüz'le de görüştüm. O da bu saatten sonra olmaz ağam diyor. Güreşleri en çok yapmak isteyen benim ama vaka artışından dolayı bu işin olmayacağını görüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Ağa, Kırkpınar'a leke düşürmeyecek"

Selim, ağa olduğu ilk günden beri iyi birisi çıkarsa ağalığı devretme niyetinde olduğunu belirtti.

Bu düşüncesinin değiştiğini ifade eden Selim, " Bu saatten sonra iyi rakam verecek ve durumu da iyi olacak. Ağalığı alıp da burada reklam yapıp sonra bırakmayacak, Kırkpınar'a leke düşürmeyecek." dedi.

Konuşmaların ardından Gürkan ile Selim, "Edirne Belediyesi Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim Kreş ve Gündüz Bakımevi" adıyla yapılacak kreşin protokolünü imzaladı.

Seyfettin Selim'in 3 altın kemere sahip tarihteki ilk ve tek Kırkpınar ağası olduğunu belirten Gürkan, Selim'e Edirneliler adına teşekkür etti.

Selim de 11 senedir ağalık yaptığı Edirne'ye kalıcı bir eser bırakmak istediğini belirtti.

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Son dakika haber: Edirne Belediye Başkanı Gürkan'dan 'Kırkpınar' açıklaması

Kaynak: AA

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