Son dakika... Eczanede patlama sonrası çıkan yangın büyük panik yaşattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika... Eczanede patlama sonrası çıkan yangın büyük panik yaşattı

İhlas Haber Ajansı / AHMET MERVAN TAŞ - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: Eczanede patlama sonrası çıkan yangın büyük panik yaşattı Antalya'da nedeni henüz bilinmeyen bir patlama sonucu çıkan yangında eczane alev alev yandı Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, sabaha karşı bir eczanede meydana gelen yangın, mahalleliye kabus yaşattı.

Eczanede patlama sonrası çıkan yangın büyük panik yaşattı

Antalya'da nedeni henüz bilinmeyen bir patlama sonucu çıkan yangında eczane alev alev yandı

ANTALYA - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, sabaha karşı bir eczanede meydana gelen yangın, mahalleliye kabus yaşattı.

Edinilen bilgiye göre yangın, saat 3.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Hastane Caddesi'nde bulunan eczanede meydana geldi.

Görgü tanıklarının ifadelerine bir patlama sonrası başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Alev alev yanan eczane küle dönerken, eczanenin bulunduğu binada yaşayan vatandaşlar kendilerini sokağa attı. Kısa sürede olay yerine gelen İtfaiye ekipleri yaklaşık bir saat süren çalışma sonucu yangını söndürebildi.

Sahur zamanına rastlayan yangını çevredeki vatandaşlar balkondan cep telefonuyla görüntüledi. Gün ağırdığında yangının bilançosu ortaya çıktı. Olay sonrası ezcane küle dönerken, eczanenin bulunduğu binanın dumandan büyük hasar gördü.

Yangında can kaybı yaşanmaması teselli kaynağı oldu. İtfaiye ve polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı.

Son dakika... Eczanede patlama sonrası çıkan yangın büyük panik yaşattı
Son dakika... Eczanede patlama sonrası çıkan yangın büyük panik yaşattı
Son dakika... Eczanede patlama sonrası çıkan yangın büyük panik yaşattı
Son dakika... Eczanede patlama sonrası çıkan yangın büyük panik yaşattı
Son dakika... Eczanede patlama sonrası çıkan yangın büyük panik yaşattı
Son dakika... Eczanede patlama sonrası çıkan yangın büyük panik yaşattı
Son dakika... Eczanede patlama sonrası çıkan yangın büyük panik yaşattı
Son dakika... Eczanede patlama sonrası çıkan yangın büyük panik yaşattı
Son dakika... Eczanede patlama sonrası çıkan yangın büyük panik yaşattı
Son dakika... Eczanede patlama sonrası çıkan yangın büyük panik yaşattı
Son dakika... Eczanede patlama sonrası çıkan yangın büyük panik yaşattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET MERVAN TAŞ

KONYAALTI SAHİLİ'NDE 'ZEHİRLİ EKMEKLE' BALIK AVI
KONYAALTI SAHİLİ'NDE 'ZEHİRLİ EKMEKLE' BALIK AVI
Bursa'da korku dolu anlar...Üst geçit alev alev yandı
Bursa'da korku dolu anlar...Üst geçit alev alev yandı
Tahliye olan Melek İpek, kızlarıyla ilk gecesini ve hayallerini anlattı: Üniversiteye gireceğim
Tahliye olan Melek İpek, kızlarıyla ilk gecesini ve hayallerini anlattı: Üniversiteye gireceğim
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Hulusi Akar Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar Meral Kaplan Acun Ilıcalı Burak Sergen
Spor Rıza Kayaalp Ünal Karaman Fırat Aydınus Aykut Kocaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika... Eczanede patlama sonrası çıkan yangın büyük panik yaşattı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.4.2021 12:35:00. #1.16#

title