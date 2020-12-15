Son dakika haber: ECB'den bankalara tavsiye
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Son dakika haber: ECB'den bankalara tavsiye

15.12.2020 23:17 | Son Güncelleme: 15.12.2020 23:20
Son dakika haber: ECB'den bankalara tavsiye

Son dakika haber: Avrupa Merkez Bankası (ECB), bankalara, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 30 Eylül 2021'e kadar temettü dağıtmamayı, hisse geri alımı yapmamayı ve karlarını salgının etkisine karşı ekonomiyi desteklemek için kullanmayı tavsiye etti.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), bankalara, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 30 Eylül 2021'e kadar temettü dağıtmamayı, hisse geri alımı yapmamayı ve karlarını salgının etkisine karşı ekonomiyi desteklemek için kullanmayı tavsiye etti.

ECB'den yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının ekonomik etkisine ilişkin devam eden belirsizlik göz önüne alınarak, Avro Bölgesi'ndeki bankaların temettü dağıtımları konusunda yapılan tavsiyenin güncellendiği belirtildi.

Bu kapsamda, Avro Bölgesi'ndeki bankalara, 30 Eylül 2021'e kadar hissedarlarına temettü ödememeleri, bu ödemeleri sınırlandırmaları ve hisse geri alımı yapmamaları tavsiye edildi.

ECB, bankaların yeterli sermayeye sahip olmaları halinde 2019-2020 dönemindeki birikmiş karlarının bir kısmından hissedarlarına temettü ödeyebileceklerini belirtti.

ECB'nin açıklamasında, "ECB, temettülerin ve hisse geri alımlarının 2019-2020 döneminde birikmiş karın yüzde 15'inin altında kalmasını ve Çekirdek Sermaye Yeterlilik Oranı'ndan 20 baz puan daha yüksek olmamasını bekliyor, hangisi daha düşükse." ifadesi kullanıldı.

Avrupa Merkez Bankası, temettü ödemeyi veya hisselerini geri almayı düşünen bankaların karlı olması ve sağlam sermaye yapısına sahip bulunması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş

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