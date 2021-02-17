Son dakika haber: Ebru Erdem'in ölümüne ilişkin davada tanıklar dinlenildi

Son dakika habere göre Küçükçekmece'de 17 yaşındaki Ebru Erdem'in, bir binanın 9. katından düşerek ölümüne ilişkin 2 sanığın yargılandığı davaya tanıkların dinlenilmesiyle devam edildi.

Küçükçekmece'de 17 yaşındaki Ebru Erdem'in, bir binanın 9. katından düşerek ölümüne ilişkin 2 sanığın yargılandığı davaya tanıkların dinlenilmesiyle devam edildi.

Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Serdar Taş, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Tarafların avukatları ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ve maktul Ebru Erdem'in annesi Ayşe Erdem, babası Murat Erdem de duruşmada hazır bulundu.

SEGBİS ile duruşmaya bağlanan tanık Murat Büyük, olay tarihinde 22.30 sıralarında maktul Ebru Erdem'in kendisine mesaj gönderdiğini ifade ederek, "Maktul bana 'Gel beni buradan al.' yazmıştı. Ben de 'Tamam, gelirim.' dedim ve kendisinden konum bekliyordum. Sonrasında kendisine ulaşamadım. Telefonu kapalıydı, akabindeyse ölüm haberini aldım. Maktul ile sadece mesajlaştık, telefon ile konuşmadık." dedi.

Bir diğer tanık Nazlıcan Bal, maktul ile 23.30'da telefonda konuştuklarını, maktulün sabah kendisine geleceğini ve oturup konuşmak istediğini aktardı.

Tanık Bal, maktulün sesinde ya da konuşmasındaki tavrında dikkati çeken bir özellik olmadığını ifade ederek, maktulün bildiği kadarıyla intihar edecek bir durumu olmadığını söyledi.

Cumhuriyet savcısı, sanık Serdar Taş'ın tutukluluk halinin devamını ve eksik hususların giderilmesini talep etti.

Söz verilen sanık Serdar Taş, "İki senedir tutukluyum. Herhangi bir delil yoktur. Sadece olay yerinden kaçtım ve tutukluluğum devam ediyor." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dinlenilmeyen iki tanık hakkında zorla getirilme kararı çıkartılmasına karar verdi.

Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 20 Mart 2019'da Küçükçekmece'de bir adreste yarı çıplak bir kişinin binadan atıldığı ya da atladığı şeklindeki ihbar üzerine olay yerine giden ekiplerin 17 yaşındaki Ebru Erdem'in cansız bedeniyle karşılaştıkları anlatılıyor.

İddianamede, olayın ardından tutuklanan sanık Serdar Taş hakkında "çocuğa yönelik kasten öldürme" ve "suç sonucu ölümün olması sebebiyle çocuğun cinsel istismarı" suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ile "uyuşturucu temin etmek suretiyle uyuşturucu ticareti yapma veya sağlama" ve "evi terk eden çocuğu, ailesini veya yetkili makamları durumdan haberdar etmeksizin yanında tutmak" suçlarından 23 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

Diğer sanık Kemal Sönmez'in ise "evi terk eden çocuğu, ailesini veya yetkili makamları durumdan haberdar etmeksizin yanında tutmak" suçundan 3 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melike Gallenkuş