Son dakika haber! Eber Gölü'nün suların çekildiği arazide yangın çıktı
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Son dakika haber! Eber Gölü'nün suların çekildiği arazide yangın çıktı

08.12.2020 07:27 | Son Güncelleme: 08.12.2020 07:31
Son dakika haber! Eber Gölü'nün suların çekildiği arazide yangın çıktı

Son dakika haberleri: Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçe sınırları içerisinde kalan Eber Gölü'nün sularının çekildiği göl arazisinde çıkan yangın sonrası onlarca dekar alandaki kamışlar yanarak kül oldu.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçe sınırları içerisinde kalan Eber Gölü'nün sularının çekildiği göl arazisinde çıkan yangın sonrası onlarca dekar alandaki kamışlar yanarak kül oldu. Kilometrelerce uzaktan görülen yangına zeminin bataklık olmasından dolayı itfaiye tarafından müdahale edilemezken, yangında yaklaşık 600 dönüm arazinin zarar gördüğü belirtildi.

Olay, Eber Gölünün Bolvadin ilçesi Derekarabağ ile Çayırpınar köyleri arasında kalan kısmında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde göl arazisinden dumanların yükseldiğini gören çevre sakinleri durumu jandarma ve itfaiyeye bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etmek istese de zeminin bataklı olmasından dolayı bunda başarılı olamadı. İtfaiye araçlarının ağırlıklarından dolayı gölün zeminine batma riskine karşın araçların bir süre yangına mahalline kadar ilerledikleri ancak yangın mahalline varamadan geri döndükleri öğrenildi.

"YANGINDA SADECE KAMIŞLAR DEĞİL CANLILARDA YANDI"

Olayla ilgili bilgiler veren Eber Gölü Alan Kılavuzu Kadir Ateş, yangında adeta ciğerlerinin yandıklarını söyledi. Yangında yaklaşık 600 dönümlük bir arazinin zarar gördüğünü ifade eden Ateş, "Yangında sadece kamışlar değil canlılarda yandı. Bu olaydan kamış toplayanlar ile birlikte bölge sakinleri de zarar gördü. Biz yangınların olmamasını ve vatandaşın ekmeğine mani olunmamasını istiyoruz. Bulunduğumuz alan eskiden göl arazisiydi ama şimdi kurudu. Eskiden 144 kilometrekarelik bir alanı olan göl şimdi 55 kilometrekareye kadar düştü, kısacası göl yok oldu" diye konuştu.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için jandarma ve itfaiye ekipleri tarafından inceleme başlatılırken, rüzgarın şiddetinin azalması ile alevlerin azaldığı görüldü. Yangının kamışların olmadığı arazide son bulması tahmin ediliyor.

(Gökten Ceylan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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