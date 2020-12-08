Son dakika haber! Eber Gölü'nün iki ayrı noktasında sazlık yangını çıktı
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Son dakika haber! Eber Gölü'nün iki ayrı noktasında sazlık yangını çıktı

08.12.2020 00:53 | Son Güncelleme: 08.12.2020 01:02
Son dakika haber! Eber Gölü'nün iki ayrı noktasında sazlık yangını çıktı

Gelen son dakika haberlerine göre AFYONKARAHİSAR'daki Eber Gölü'nde suların çekildiği iki ayrı noktada, kamışların bulunduğu alanlarda yangın çıktı.

AFYONKARAHİSAR'daki Eber Gölü'nde suların çekildiği iki ayrı noktada, kamışların bulunduğu alanlarda yangın çıktı. Zeminin yumuşak olması nedeniyle itfaiye ekipleri yangına müdahe edemeyince alevlerin kendiliğinden sönmesi kararlaştırıldı.

Eber Gölü'nün Bolvadin ilçesi Derekarabağ ve Çay ilçesi Çayırpınar köylerindeki sazlık alanda ayrı ayrı yangın çıktı. Gece saatlerinde göl arazisinde ateşi gören köylüler durumu jandarma ve itfaiyeye bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına müdahale etmek isteyen itfaiye ekipleri zeminin yumuşak olması nedeniyle başarılı olamadı. İtfaiye araçlarının ağırlıklarından dolayı gölün zeminine batma riskine karşın araçlar bir süre yangın mahalline kadar ilerleyemedi ve geri döndü.

Rüzgarın şiddetine göre yön değiştiren ve yer yer şiddetini artıran yangınların bir süre sonra kendiliğinden sönmesinin beklenmesine karar verildi. Yangınların çıkış nedeni üzerinde jandarma ve itfaiye ekipleri tarafından çalışma başlattı.'BU OLAYDAN BÖLGE SAKİNLERİ ZARAR GÖRDÜ'Eber Gölü alan kılavuzu Kadir Ateş, yangında ciğerlerinin yandığını söyledi. Yaklaşık 60 dönüm arazideki sazlıkların zarar gördüğünü aktaran Ateş, "Yangında sadece kamışlar değil canlılar da yandı. Bu olaydan kamış toplayanlar ile birlikte bölge sakinleri de zarar gördü. Biz yangınların olmamasını ve vatandaşın ekmeğine mani olunmamasını istiyoruz. Bulunduğumuz alan eskiden göl arazisiydi ama şimdi kurudu. Eskiden 144 kilometrekarelik bir alanı olan göl, şimdi 55 kilometrekareye kadar düştü, kısacası göl yok oldu" dedi.'YANAN KAMIŞLAR BİZİM HALKIMIZIN EKMEĞİ'

Eber Gölü'nde saz kesimi ve rehberlik yaparak geçimini sağlayan Bayram Arıkan, "Biz istiyoruz ki bu yangınlar olmasın. Şu anki gördüğünüz bu yanan kamışlar, bizim halkımızın ekmeği. İlk başta Eber Gölü'ne su istiyoruz. Bu yangınları önlemenin tek çaresi Eber Gölü'nün su havzasının genişlemesidir. Ne maksatla yanmıştır, kim yakmıştır, görmediğimiz için bir şey diyemeyeceğim. Eber Gölü şu anda can çekişiyor. Şu durumda giderse zaten gelecek sene ne Eber Gölü diye bir şey olur, ne saz olur, ne ördek olur. Yani Eber Gölü bittiği zaman bizim halkımız da bitmiş olur" diye konuştu.


Son dakika haber! Eber Gölü'nün iki ayrı noktasında sazlık yangını çıktı
Son dakika haber! Eber Gölü'nün iki ayrı noktasında sazlık yangını çıktı
Son dakika haber! Eber Gölü'nün iki ayrı noktasında sazlık yangını çıktı
Son dakika haber! Eber Gölü'nün iki ayrı noktasında sazlık yangını çıktı
Son dakika haber! Eber Gölü'nün iki ayrı noktasında sazlık yangını çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat GÜÇLÜER

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