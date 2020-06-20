Son dakika haber... E vitamini enfeksiyon hastalıklarına karşı vücudu koruyor Son dakika haberleri... Medipol Üniversite Esenler Hastanesi İç Hastalıkları Bölümü'nden Uzm. Dr. Abdullah Sığanık, "E vitamini yeterli miktarda alındığında enfeksiyon hastalıklarına karşı vücudu koruyor.

Medipol Üniversite Esenler Hastanesi İç Hastalıkları Bölümü'nden Uzm. Dr. Abdullah Sığanık, "E vitamini yeterli miktarda alındığında enfeksiyon hastalıklarına karşı vücudu koruyor. Zeytinyağı, badem, fındık, fındık yağı, ceviz, ay çekirdeği, gibi yağlı tohumlar, ıspanak, tere, maydanoz, marul, kereviz, lahana, brokoli, balkabağı gibi sebze ve yeşillik içinde bolca E vitamini barındırıyor." ifadelerini kullandı.

Sığanık,yaptığı açıklamada, E vitamininin vücudun bağışıklık sistemini artırarak pek çok hastalığa karşı savunma kalkanı oluşturduğunu belirtti.

E vitamininin üremeyi artırmasının yanı sıra cinsiyet hormonlarının sağlıklı üretilmesini de sağladığını aktaran Sığanık, "Antioksidan da içeren bu vitamin, serbest radikalleri azaltarak vücutta zararlı etkilere yol açmalarını önlüyor. Bireylerde günlük E vitamini gereksinimi erkekler için 10 mg, kadınlar için 8 mg düzeyindedir." ifadelerini kullandı.

Doğal E vitamin kaynaklarının mutlaka tüketilmesini öneren Sığanık, "E vitamini yeterli miktarda alındığında enfeksiyon hastalıklarına karşı vücudu koruyor. Zeytinyağı, badem, fındık, fındık yağı, ceviz, ay çekirdeği, gibi yağlı tohumlar, ıspanak, tere, maydanoz, marul, kereviz, lahana, brokoli, balkabağı gibi sebze ve yeşillik içinde bolca E vitamini barındırıyor. Ek olarak kümes hayvanları, hamsi, somon, uskumru, sardalya ve ton balığı gibi balık türleri, avokado, muz ve kivi gibi meyveler, tahıllar, tereyağı, kırmızı et, yumurtada E vitamini bulunur." bilgisini verdi.

Sığanık, göz ve cilt sağlığı açısından da yeterli E vitamini alımının önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Büyüme ve gelişme dönemindeki çocuklarda sağlıklı göz gelişiminin devam etmesi, yetişkin bireylerde ise göz sağlının korunabilmesi için günlük E vitamini gereksinimi tam olarak karşılanmalıdır. Ek olarak cilt elastikiyetinin sağlanması, cildin yenilenme hızının arttırılması, daha sağlıklı bir cilt görünümü elde edilmesi ve kırışıklık gibi kusurların önlenmesi açısından E vitamini gereklidir."

Eksikliği pek çok hastalığın davetçisi

Sığanık, E vitamini eksikliğinde birçok rahatsızlığın ortaya çıkabileceğini bildirerek, "E vitamini eksikliği görme problemleri, halsizlik ve yorgunluk, kansızlık, deride ve dilde çatlaklara yol açabilir. Ayrıca kansızlık, ciltte kolay morarma, kas ve kemik ağrıları, kas kaybı, tırnak ve saç sağlığının bozulması gibi durumlar da oluşturabilir." değerlendirmesinde bulundu.

E vitamini kaynağı besinleri tüketmesinde tıbbi bir engel bulunmayan bireylerin E vitamini desteği kullanmasına gerek olmadığını vurgulayan Sığanık, şunları kaydetti:

"Tüm vitamin ve minerallerde olduğu gibi E vitamininin de doğal yollarla karşılanması daha sağlıklıdır. Dolayısıyla hekime danışılmaksızın, hastalıklardan korunmak veya bünyeyi güçlendirmek gibi amaçlarla bilinçsiz şekilde vitamin ve mineral takviyeleri kullanmak kesinlikle önermiyoruz. Gereğinden fazla alınan vitamin ve mineraller sağlığı olumsuz etkileyebilir. E vitamini yetersizliği teşhis edilmiş olan kişilerde veya herhangi bir hastalık nedeniyle özel bir diyet uygulayan, bu nedenle E vitamini kaynaklarını yeterince tüketemeyen bireyler ise hekim önerisiyle E vitamini takviyeleri reçetelendirilebilir. Bu takviyeler genellikle kapsül şeklindedir. Kullanım sıklığı ile dozu ise hekim tarafından belirlenmesi en sağlıklısı olacaktır"

Kaynak: AA