Son dakika haber... E-ticaret yapan şirketleri 400 bin lira zarara uğrattılar
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Son dakika haber... E-ticaret yapan şirketleri 400 bin lira zarara uğrattılar

Gelen son dakika haberlerine göre ticaret yapan şirketleri 400 bin lira zarara uğrattılar Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, E-ticaret firmalarını 400 bin liralık zarara uğratan paravan şirketi çökertti.

11.06.2020 14:41 | Son Güncelleme: 11.06.2020 14:46

E-ticaret yapan şirketleri 400 bin lira zarara uğrattılar

ANKARA - Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, E-ticaret firmalarını 400 bin liralık zarara uğratan paravan şirketi çökertti.

Elektronik ticaret firmalarını zarara uğratan çeteyi teknik takibe alan Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlü paravan şirketi çökertti. Polis gerçekleştirdiği operasyonda paravan şirketin lideri S.O'yu sahte kimlikle yakaladı. S.O'nun, 142 suçtan aranan cezaevi firarisi olduğu ve 49 yıl kesinleşmiş hapis cezasına çarptırıldığı belirlendi. Elebaşı ile beraber 6 kişi daha yakaladı. Toplamda 7 kişi göz altına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal, paravan şirketlere ait kuruluş evraklar, 51 bin lira nakit para ele geçirildi.

Son dakika haber... E-ticaret yapan şirketleri 400 bin lira zarara uğrattılar

Kaynak: İHA

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