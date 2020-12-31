Son dakika haber! E-duruşmalı mahkeme sayısı 405'e yükseldi
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Son dakika haber! E-duruşmalı mahkeme sayısı 405'e yükseldi

31.12.2020 14:36 | Son Güncelleme: 31.12.2020 14:39
Son dakika haber! E-duruşmalı mahkeme sayısı 405'e yükseldi

Son dakika haber: ADALET Bakanlığı, 15 Eylül'de başlayan e-duruşma uygulamasının, 30 büyükşehirde uygulandığı mahkeme sayısının 405'e yükseldiğini açıkladı.

ADALET Bakanlığı, 15 Eylül'de başlayan e-duruşma uygulamasının, 30 büyükşehirde uygulandığı mahkeme sayısının 405'e yükseldiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; yargı reformu kapsamında 2020 yılında hayata geçirilen reformlardan biri de hukuk mahkemelerinde avukatların video konferans sistemiyle duruşmalara katılmalarına imkan veren e-duruşma uygulamasının başlamasıydı. Bakanlık tarafından yazılımı yerli, milli imkanlarla geliştirilen ve 15 Eylül'de başlayan avukatların hukuk mahkemelerinde taraf oldukları duruşmalara bulundukları yerlerden video konferansla katılmalarını sağlayan e-duruşmanın kapsamı genişledi. E-duruşmanın uygulandığı 30 büyükşehirdeki mahkemelere 76 mahkeme daha katıldı. Böylece e-duruşmanın uygulandığı mahkeme sayısı 405'e yükseldi. Sistem İstanbul Bakırköy ve Ankara Batı Adliyesi'ndeki hukuk mahkemelerinin tamamında uygulanmaya başlandı.Yargı reformu kapsamındaki en önemli hedeflerinden biri olan ve avukatların bulundukları yerden duruşmalara katılabilmesini sağlayan e-duruşma sisteminin testi, Ankara Batı Adliyesi'nde Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün katılımıyla haziran ayında gerçekleştirilmişti. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugünden itibaren Bakırköy Adliyesi'ndeki hukuk mahkemelerinde e-duruşma uygulaması kullanılabilecek. Avukat meslektaşlarımızdan olumlu dönüşler aldığımız e-duruşmayı ülke genelinde yaygınlaştırarak, vatandaşlarımıza daha hızlı ve pratik adalet hizmeti sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

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Son dakika haber! E-duruşmalı mahkeme sayısı 405'e yükseldi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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