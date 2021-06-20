Son dakika haber | E-5'te çocukların korkutan bahşiş yarışı
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Son dakika haber | E-5'te çocukların korkutan bahşiş yarışı

Son dakika haber | E-5'te çocukların korkutan bahşiş yarışı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre 5 karayolunda çocukların, gelin arabalarının önüne atarak para almak için uğraştığı anlar yürekleri ağızlara getirdi.

E-5 karayolunda çocukların, gelin arabalarının önüne atarak para almak için uğraştığı anlar yürekleri ağızlara getirdi. Gelin arabalarının önüne atlayarak hem kendilerini hem de sürücüleri tehlikeye atan çocuklar, kameralara yansıdı.

Korona virüs önlemlerinin gevşetilmesiyle birlikte düğün sezonu da açıldı. Düğünlerin vazgeçilmezi gelin araçları da trafiğe çıkınca bahşiş terörü de yeniden başladı.

E-5 Karayolu Sefaköy mevkiinde gelin arabalarından bahşiş almak için birbirleriyle yarışan çocuklar hem kendilerini, hem de sürücüleri tehlikeye attı. Küçükçekmece Belediyesi Nikah Dairesi ve Avcılar yönüne giden gelin arabalarının önüne kendilerini atan çocuklar, tehlikeye aldırış etmedi. Canlarını hiçe sayarak araçların önüne atlayan, bahşiş alamamaları halinde kaputa ve kapıya asılarak sürüklenen çocuklar, kameralara yansıdı. - İSTANBUL

Son dakika haber | E-5'te çocukların korkutan bahşiş yarışı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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