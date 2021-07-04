Son dakika haber | (Düzeltme) Salda Gölü'ne giren genç boğuldu, ailesi sinir krizleri geçirdi
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Son dakika haber | (Düzeltme) Salda Gölü'ne giren genç boğuldu, ailesi sinir krizleri geçirdi

Son dakika haber | (Düzeltme) Salda Gölü'ne giren genç boğuldu, ailesi sinir krizleri geçirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Burdur'da Salda Gölü'ne giren 15 yaşındaki bir genç boğularak hayatını kaybetti.

Burdur'da Salda Gölü'ne giren 15 yaşındaki bir genç boğularak hayatını kaybetti. Çocuklarının cansız bedeniyle karşılaşan aile sinir krizleri geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte Burdur Merkez'e bağlı Kumluca köyünden, Salda Gölü Doğanbaba Plajı'na piknik yapmaya gelen 15 yaşındaki Mehmet Yayla, saat 13.30 sıralarında göle girdi. Bir süre sonra gözlerden kaybolan Yayla'nın ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine Antalya'dan Deniz Polisi Sualtı Arama Kurtarma ve Sualtı Jandarma Arama Kurtarma ekibi sevk edildi. Arama çalışması sonucu Yayla'nın hareketsiz bedenine gölün 6 metre derinliğinde ulaşıldı. Sağlık ekipleri, kıyıya çıkartılan gencin hayatını kaybettiğini tespit etti. Çocuklarının ölüm haberini alan aile sinir krizleri geçirdi. Mehmet Yayla'nın cansız bedeni Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

(Cemal Turan Kaya/ İHA)

Son dakika haber | (Düzeltme) Salda Gölü'ne giren genç boğuldu, ailesi sinir krizleri geçirdi
Son dakika haber | (Düzeltme) Salda Gölü'ne giren genç boğuldu, ailesi sinir krizleri geçirdi
Son dakika haber | (Düzeltme) Salda Gölü'ne giren genç boğuldu, ailesi sinir krizleri geçirdi
Son dakika haber | (Düzeltme) Salda Gölü'ne giren genç boğuldu, ailesi sinir krizleri geçirdi
Son dakika haber | (Düzeltme) Salda Gölü'ne giren genç boğuldu, ailesi sinir krizleri geçirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Salda Gölü'nde oluşan kalp şeklindeki görüntü ilgi çekti
Salda Gölü'nde oluşan kalp şeklindeki görüntü ilgi çekti
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