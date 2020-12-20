Son dakika haber! (Düzelterek yeniden) Büyükçekmece'de doğum günü partisine korona baskını kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haber! (Düzelterek yeniden) Büyükçekmece'de doğum günü partisine korona baskını kamerada

20.12.2020 15:07 | Son Güncelleme: 20.12.2020 15:11
Son dakika haber! (Düzelterek yeniden) Büyükçekmece'de doğum günü partisine korona baskını kamerada

Son dakika haberi... BÜYÜKÇEKMECE'de koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gerekirken doğum günü partisi düzenlenen eğlence mekanına polis baskın düzenledi.

BÜYÜKÇEKMECE'de koronavirüs tedbirleri kapsamında  kapalı olması gerekirken doğum günü partisi düzenlenen eğlence mekanına polis baskın düzenledi. Eğlenceye katılan 52 şüpheliye toplam 165 bin 360 lira para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Büyükçekmece Kumburgaz Mahallesi'nde bulunan bir eğlence mekanında doğum günü partisi düzenlendiği ve içerde bulunanların sosyal mesafe kurallarına uymadıkları bilgisini edindi. Harekete geçen ekipleri, eğlence mekanına düzenledikleri denetimde 52 şüpheli hakkında Umumu Hıfzıssıhha Kanunu'nu 282. Maddesi gereği 3 bin 180 liradan olmak üzere toplam 165 bin 360 lira para cezası kesti. Eğlence mekanı yetkilileri Ferhat T., ve Abdullah S., ile işyerindeki eğlence organizasyonunu düzenleyen yabancı uyruklu Safa El Q., hakkında tutanak tutulurken, eğlence mekanı ilçe zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Hulusi Akar Devlet Bahçeli Mustafa Varank Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Arto Ayşegül Yıldız Birkan Sokullu İbrahim Tatlıses
Spor Samatta Erol Bulut Ryan Babel Fatih Terim Samet Aybaba
Tüm Haberler Kız Adana Gaziantep Acun Ilıcalı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber! (Düzelterek yeniden) Büyükçekmece'de doğum günü partisine korona baskını kamerada | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.12.2020 15:11:26. #1.15#
title