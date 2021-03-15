(Düzelterek Yeniden)Beşiktaş'ta Cibutili tıp fakültesi öğrencisi evinde ölü bulundu
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(Düzelterek Yeniden)Beşiktaş'ta Cibutili tıp fakültesi öğrencisi evinde ölü bulundu

15.03.2021 20:55 | Son Güncelleme: 15.03.2021 21:08
(Düzelterek Yeniden)Beşiktaş'ta Cibutili tıp fakültesi öğrencisi evinde ölü bulundu

BEŞİKTAŞ'ta İstanbul Üniversitesi İstanbul Çapa Tıp Fakültesi 3. Sınıf öğrencisi Cibuti uyruklu M. Ali Said evinde ölü olarak bulundu.

BEŞİKTAŞ'ta İstanbul Üniversitesi İstanbul Çapa Tıp Fakültesi 3. Sınıf öğrencisi Cibuti uyruklu M. Ali Said evinde ölü olarak bulundu. Yalnız yaşayan Said'in ilk belirlemelere göre kendini asarak, intihar ettiği öğrenildi.

Olay, Beşiktaş Türkali Mahallesi Loşbahçe Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan öğrenciden iki gündür haber alamayan arkadaşları, polise haber verdi. Polis, ambulansın eşliğinde eve geldi. Kapının açılmaması üzerine itfaiye ekiplerinden yardım istendi. İtfaiye ekipleri evin kapısını koçbaşı ile kırılarak içeri girdi. Ekipler, yerde hareketsiz şekilde yatan kişi ile karşılaştı. Sağlık ekipleri yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

CİBUTİ KONSOLOSLUĞU'NDA ÇALIŞTIĞI ÖĞRENİLDİYerde yatan kişinin Cibuti uyruklu M. Ali Said olduğu tespit edildi. Ali Said'in İstanbul Üniversitesi İstanbul Çapa Tıp Fakültesi 3. Sınıf öğrencisi olduğu ve aynı zamanda Cibuti Konsolosluğu'nda çalıştığı öğrenildi. Evde geniş çaplı araştırma yapan ekipler, ilk belirlemelere göre Ali Said'in kendini asarak intihar ettiği üzerinde duruyor. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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