İSTANBUL (AA) - Düzce Üniversitesi (DÜ), 6. İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı'nda (ISIF'21) 1 altın ve 3 bronz madalyanın sahibi oldu.

DÜ'den yapılan açıklamaya göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT), Uluslararası Buluşçular Birliği Federasyonu (IFIA), Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO), Avrupa Patent Ofisi (EPO) ve Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfının destekleriyle TEKNOFEST kapsamında İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen fuarda, 24 Eylül'de ödül töreni yapıldı.

"Poliüretan Bazlı Yeni Bir Kompozit Panel" başlıklı çalışmayla fuara katılan DÜ Öğr. Gör. Dr. Emrah Yılmaz, altın madalya kazandı.

Arş. Gör. Dr. Memiş Akkuş "Tarımsal Atıkların 3D Yazıcılarda Kullanılan Filament Üretiminde Değerlendirilmesi", Prof. Dr. Resul Kara ve Umut Çelik "İşitme Engelliler İçin Bir Giyilebilir Kıyafet Sistemi", Doç. Dr. Meral Kekeçoğlu, Doç. Dr. Haydar Göksu, Öğr. Gör. Gülşah Aydın, Öğr. Gör. Neslihan Şirin, Öğr. Gör. Tuğba Akçay, Öğr. Gör. Dr. Nisa Sipahi ise "Propolis Doğal Koruyucusu ve Sarı Kantaron Yağının Bitkisel Krem Üretiminde Kullanımı" başlıklı çalışmalarıyla bronz madalyanın sahibi oldu.