Son dakika haber | Düzce Üniversitesi dünya çapında bir ilke imza attı

Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması programında 15 pilot üniversite arasında her zaman ilkleri başaran Düzce Üniversitesi, akademik açıdan yine bir ilke daha imza atarak, üniversitelerin bölgesel kalkınma etkilerine ilişkin bilimsel makaleler yayınlayacak olan "The Third Mission of Universities: An International Journal" başlıklı bilimsel araştırma dergisini yayına sundu.

Üniversitelerin Eğitim-Öğretim ve Araştırma misyonlarına ek olarak, üçüncü temel misyonu olan "Bölgesel Kalkınmaya Katkı" süreçlerine ilişkin; yöntem tasarımı, analiz, uygulama gibi faaliyetlerin sonuçlarını yayınlayacak olan uluslararası hakemli dergi "The Third Mission of Universities: An International Journal", Dergipark başvurusunun onaylanmasının ardından https://dergipark.org.tr/en/pub/tmuij adresi üzerinden Dergipark altyapısını kullanarak makale kabulüne başladı.

İhtisaslaşma süreci kapsamında tescillediği 4 adet markasını, bölge girişimcileri tarafından kurulan bir şirkete lisanslayarak ülkemizde bir ilki başaran Düzce Üniversitesi, bu kez de üniversitelerin bölgesel kalkınma etkisine ilişkin uluslararası hakemli bilimsel bir dergi kurarak dünya çapında bir ilke imza attı. Hali hazırda üniversitelerin, bulunduğu bölgenin kalkınmasına etkileri ve buna ilişkin pratik örnekler üzerine çok sayıda araştırma makalesi bulunurken, bu makaleleri toplu olarak yayınlayan ve konusu doğrudan üniversitelerin bölgesel kalkınmaya etkisi olan bir bilimsel araştırma dergisi mevcut değildi.

Düzce Üniversitesi'nin ihtisaslaşma süreci kapsamında uluslararası arenada iş birliği yürüttüğü Hollanda, İspanya, Almanya ve Malezya gibi ülkelerden saygın araştırmacıların da editör ve danışma kurulu üyesi olarak görev yaptığı "The Third Mission of Universities: An International Journal" dergi, yılda 2 defa çevrimiçi olarak yayınlanacak. - DÜZCE

Kaynak: İHA