Düzce TEM otoyolun milyonluk kaza sonucu kapandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Düzce TEM otoyolun milyonluk kaza sonucu kapandı

15.12.2020 10:11 | Son Güncelleme: 15.12.2020 10:19

Düzce TEM otoyolun milyonluk kaza sonucu kapandı 6 lüks otomobilin karıştığı kazada şans eseri yaralanan olmadı TEM otoyolu Ankara istikameti büyük Melen mevki'inde meydana gelen iki ayrı kazada 6 lüks araç birbirine girdi.

Düzce TEM otoyolun milyonluk kaza sonucu kapandı

6 lüks otomobilin karıştığı kazada şans eseri yaralanan olmadı

DÜZCE - TEM otoyolu Ankara istikameti büyük Melen mevki'inde meydana gelen iki ayrı kazada 6 lüks araç birbirine girdi. Toplam değerleri 1 milyonun üzerinde olan araçların ağır hasar gördüğü kazada TEM otoyolu Hendek gişelerden kapatıldı.

Kaza, TEM Otoyolu Düzce kesimi Büyük Melen mevki'inde meydana geldi. Alınan bilgilere göre; Araçlardan dökülen mazot, yağışla birleşince yolu kayganlaştırdı. Yolda durmakta zorlanan Volkswagen marka 34 BTP 062 plakalı otomobil, Volvo marka 34 ZK 6474 plakalı otomobil, BMW marka 35 ACG 359 plakalı otomobil ile plakası öğrenilemeye Volkswagen marka cipin aralarında olduğu 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazadan şans eseri yaralanan olmazken emniyet ekipleri trafiği yavaşlattı. 112 Acil sağlık ekipleri de kaza yapan otomobillerin sürücülerini ve otomobillerde bulunanları kontrol etti. Kaza nedeniyle TEM otoyolunda araç kuyruğu oluştu. 4 aracın karıştığı kaza sonrası ikinci bir kaza daha meydana geldi. İki otomobilin karıştığı kazada yaralanan olmadı. Araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken Karayolları ekipleri de yolda kumlama çalışması yaptı.

Toplam değeri 1 milyonun üzerinde olan lüks araçların ağır hasar gördüğü kaza sonrasında yolun kayganlaşması nedeniyle TEM otoyolu Ankara istikametine Hendek'ten kapatıldı. Çalışmaların ardından yol tekrar trafiğe açılacak.

Düzce TEM otoyolun milyonluk kaza sonucu kapandı
Düzce TEM otoyolun milyonluk kaza sonucu kapandı
Düzce TEM otoyolun milyonluk kaza sonucu kapandı
Düzce TEM otoyolun milyonluk kaza sonucu kapandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ YILDIZ

İlgili Haberler

Ankara'da öldürdüğü eski nişanlısının cesedini Sakarya TEM Otoyoluna attı
Ankara'da öldürdüğü eski nişanlısının cesedini Sakarya TEM Otoyoluna attı
Kuzey Marmara Otoyolunda feci kaza: Tır ile otobüs çarpıştı, 3 kişi yaralandı
Kuzey Marmara Otoyolunda feci kaza: Tır ile otobüs çarpıştı, 3 kişi yaralandı
İki tırın çarpıştığı kazada Antalya-Konya karayolu trafiğe kapandı
İki tırın çarpıştığı kazada Antalya-Konya karayolu trafiğe kapandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Abdülhamit Gül Fahrettin Altun Meral Danış Beştaş Selahattin Demirtaş
Magazin Ezgi Mola Seda Sayan Cem Yılmaz İbrahim Tatlıses
Spor Pierre Webo Mbaye Diagne Samet Aybaba Burak Yılmaz Malcolm Thomas
Tüm Haberler Türk Çocuk S 400 Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Düzce TEM otoyolun milyonluk kaza sonucu kapandı | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 10:35:19. #1.15#
title