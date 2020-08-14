Son dakika haber | DÜZCE Sıkıştırılan ambulans şarampole yuvarlanarak yandı, sağlık çalışanları ve hasta ölümden döndü Bir son dakika haberine göre DÜZCE Sıkıştırılan ambulans şarampole yuvarlanarak yandı, sağlık çalışanları ve hasta ölümden döndü (Ekiyle Yeniden)

DÜZCE Sıkıştırılan ambulans şarampole yuvarlanarak yandı, sağlık çalışanları ve hasta ölümden döndü (Ekiyle Yeniden) Kaynak: DHA