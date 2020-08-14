Son dakika haber | DÜZCE Sıkıştırılan ambulans şarampole yuvarlanarak yandı, sağlık çalışanları ve hasta ölümden döndü
Bir son dakika haberine göre DÜZCE Sıkıştırılan ambulans şarampole yuvarlanarak yandı, sağlık çalışanları ve hasta ölümden döndü (Ekiyle Yeniden)
14.08.2020 23:45 | Son Güncelleme: 14.08.2020 23:59
DÜZCE Sıkıştırılan ambulans şarampole yuvarlanarak yandı, sağlık çalışanları ve hasta ölümden döndü (Ekiyle Yeniden)
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: DHA