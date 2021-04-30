Son dakika haber! Polisten kaçarken kamyonetle EDS direğine çarpıp yaralandı
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Son dakika haber! Polisten kaçarken kamyonetle EDS direğine çarpıp yaralandı

Demirören Haber Ajansı / Tezcan SOLMAZ - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre DÜZCE'de, tam kapanma nedeniyle denetim yapan polis ekibinin 'dur' ihtarına uymayan kamyonet sürücüsü, hız tespitinde kullanılan EDS direğine çarptı.

DÜZCE'de, tam kapanma nedeniyle denetim yapan polis ekibinin 'dur' ihtarına uymayan kamyonet sürücüsü, hız tespitinde kullanılan EDS direğine çarptı. Ehliyeti yanında olmadığı için panikleyerek kaçtığını belirten sürücü, kazada yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Saatçigil Caddesi'nde meydana geldi. Tam kapanma nedeniyle denetim yapan polis ekibi, 81 ABK 808 plakalı kamyonetin sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. Uyarıya rağmen hızını artırıp, kaçmaya başlayan sürücü, aracıyla yol kenarında bulunan ve hız tespiti için kullanılan EDS direğine çarptı. Kazada yaralanan kamyonet sürücüsünün, Ertuğrul Ç. olduğu belirlendi. Çarpmanın etkisiyle EDS kamerası kullanılamaz hale gelirken, Ertuğrul Ç., sağlık ekibince ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 

Ertuğrul Ç.'nin, ehliyetinin yanında olmaması nedeniyle paniklediği ve bu nedenle kaçtığı öğrenildi. 

Son dakika haber! Polisten kaçarken kamyonetle EDS direğine çarpıp yaralandı
Son dakika haber! Polisten kaçarken kamyonetle EDS direğine çarpıp yaralandı
Son dakika haber! Polisten kaçarken kamyonetle EDS direğine çarpıp yaralandı
Son dakika haber! Polisten kaçarken kamyonetle EDS direğine çarpıp yaralandı
Son dakika haber! Polisten kaçarken kamyonetle EDS direğine çarpıp yaralandı
Son dakika haber! Polisten kaçarken kamyonetle EDS direğine çarpıp yaralandı
Son dakika haber! Polisten kaçarken kamyonetle EDS direğine çarpıp yaralandı
Son dakika haber! Polisten kaçarken kamyonetle EDS direğine çarpıp yaralandı
Son dakika haber! Polisten kaçarken kamyonetle EDS direğine çarpıp yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tezcan SOLMAZ

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